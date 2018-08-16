FACUA exige que se depuren responsabilidades tras el desplome del muelle del puerto en Vigo
La asociación critica que tanto Ayuntamiento como Autoridad Portuaria eludan responsabilidades culpabilizando una a la otra y espera la pronta recuperación de los más de 400 heridos en el incidente.
FACUA.org
España-16/08/2018
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Muelle derrumbado en Vigo. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción lamenta lo ocurrido en la última jornada del festival O Marisquiño, celebrado el pasado fin de semana en Vigo, donde el desplome del muelle del puerto ha dejado 428 heridos, seis de ellos aún hospitalizados. La asociación exige que s