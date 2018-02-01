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FACUA exige transparencia a la Junta sobre los socios declarados por UCA-UCE para recibir dinero público

Una semana después de solicitar la información, la Dirección General de Consumo de Isabel Niñoles sigue sin facilitarla. Los datos nunca han sido verificados por el organismo de la Consejería de Salud.

FACUA.org
Andalucía-01/02/2018
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FACUA Andalucía exige transparencia a la Junta sobre el número de socios declarados en los últimos años por la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) y cada una de sus asociaciones provinciales para recibir dinero público. El secretario gener

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