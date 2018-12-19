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FACUA Extremadura critica que el proyecto del Estatuto de los Consumidores es demasiado vago e impreciso

El presidente de la asociación, José Manuel Núñez, ha comparecido ante la Asamblea de Extremadura para plantear las alegaciones de la organización a la propuesta de ley.

FACUA.org
Extremadura-19/12/2018
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FACUA Extremadura considera que la propuesta de ley del nuevo Estatuto de los Consumidores de la comunidad es demasiado vago e impreciso y no aporta ninguna novedad significativa con respecto a la actual normativa.

Así lo ha hecho saber el presidente de la asociación,

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