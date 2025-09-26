FACUA Extremadura exige al Ayuntamiento de Badajoz una solución a los problemas de turbidez y cortes de agua en el barrio de Cerro Gordo
Los vecinos de esta zona han llegado a estar hasta 16 horas consecutivas sin suministro en sus hogares.
FACUA.org
Extremadura-26/09/2025
FACUA Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Badajoz para pedirle que, de manera conjunta con Aqualia, pongan solución de manera urgente a los problemas de turbidez y los constantes cortes de suministro de agua que sufren los vecinos del barrio de Cerro Gordo. Asimismo, le insta a que no