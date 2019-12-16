FACUA Extremadura insta a Movistar a mejorar el servicio en el municipio de Garbayuela (Badajoz)
El Ayuntamiento denuncia que tanto la línea telefónica como internet sufren cortes continuamente.
FACUA.org
Extremadura-16/12/2019
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FACUA Extremadura se ha dirigido a Movistar para pedir que mejore el servicio de telefonía e internet en el municipio de Garbayuela, en la provincia de Badajoz.
La asociación, a través del Ayuntamiento de Garbayuela, ha tenido conocimiento de que el servicio que presta