FACUA Extremadura insta a Sanidad a garantizar los servicios mínimos durante la huelga de personal MIR
Los profesionales han convocado paros desde el próximo lunes 18 de noviembre en los hospitales de Cáceres. Denuncian que se ven obligados a atender consultas sin supervisión ni formación suficiente.
FACUA.org
Extremadura-15/11/2019
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FACUA Extremadura se ha dirigido a la Consejería de Sanidad para instarle a que garantice los servicios mínimos en los hospitales públicos de Cáceres durante la huelga de médicos internos residentes (MIR) convocada a partir del próximo 18 de noviembre.