FACUA Extremadura insta a solucionar los graves retrasos en las citas para la ITV en la comunidad
Debido a este problema, muchos conductores se están viendo obligados a acudir a otras comunidades autónomas para poder circular con sus vehículos sin exponerse a ser sancionados.
Extremadura-08/08/2025
FACUA Extremadura se ha dirigido a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta para instarle a que tome las medidas que sean necesarias para solventar los graves retrasos que están ocurriendo en la expedición de citas para la ITV en la comunidad.
La asociación