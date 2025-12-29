Nuestras acciones

FACUA Extremadura interviene en el pleno de Valverde de Leganés para exponer sus alegaciones a la tasa de basuras

La asociación va a presentar un recurso de reposición tras haber sido rechazada su propuesta con el voto en contra del PSOE y la abstención del Partido Popular.

FACUA.org
Extremadura-29/12/2025

José Manuel Núñez, presidente de FACUA Extremadura, intervino el pasado 26 de diciembre en el pleno extraordinario de Valverde de Leganés para exponer las alegaciones presentadas por la asociación a la modificación de la ordenanza fiscal de la recogida de residuos sólidos urbano

