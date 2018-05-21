FACUA firma un convenio con la plataforma Fíltrala para poner en marcha un buzón seguro y confidencial
Los usuarios podrán enviar documentos de interés público de forma anónima y con total seguridad. Gracias a las filtraciones, la opinión pública ha conocido escándalos como los cables de WikiLeaks.
FACUA.org
España-21/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
ACTUALIZACIÓN: Fíltrala cesó su actividad en enero de 2021.
FACUA-Consumidores en Acción ha firmado un convenio con la plataforma independiente de denuncia ciudadana Fíltrala para poner en marcha un buzón seguro y confidencial. A través del