FACUA Galicia denuncia al Caudal Fest por impedir el acceso con bebida del exterior
Con este evento, que se celebra en Lugo, ya son 46 los conciertos de estas características denunciados por FACUA y sus organizaciones territoriales en 2019.
FACUA.org
Galicia-20/09/2019
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FACUA Galicia ha denunciado al Caudal Fest, que se celebra del 20 al 21 de septiembre en Lugo, por prohibir el acceso a las instalaciones del evento con bebida adquirida en el exterior. La denuncia ha sido presentada ante el Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Lugo contra Old Navy P