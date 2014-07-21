FACUA Granada consulta a los consumidores sobre el nuevo sistema de transporte urbano de la ciudad
La asociación quiere conocer la valoración de los usuarios ante estos cambios y conocer sus propuestas para mejorar el sistema.
FACUA.org
Granada-21/07/2014
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FACUA Granada ha lanzado una encuesta abierta para conocer la opinión de los ciudadanos acerca del nuevo sistema de transporte urbano puesto en marcha hace dos semanas en la capital. El sondeo también tiene la finalidad de recabar todas aquellas sugerencias y propuestas que puedan m