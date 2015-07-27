FACUA Granada denuncia a los cines Serrallo Plaza por no devolver el dinero tras un corte en la proyección
Los espectadores pasaron 20 minutos en la sala hasta que fueron desalojados, sin que se les devolviera el importe de las entradas.
FACUA.org
Granada-27/07/2015
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Imagen del centro comercial Serrallo Plaza en el que están los cines denunciados por FACUA Granada, publicada en su página de Facebook.
FACUA Granada ha denunciado a los cines del centro comercial Serrallo Plaza por no compensar a sus clientes tras un corte en las proyecciones el pasado 10 de julio, tras recibir numerosas quejas de los usuarios afectados. Tras un corte en el suministro de electricidad en las instalaciones, los es