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FACUA Granada ofrece consejos para un Corpus más seguro y saludable

Aunque sean días festivos conviene reclamar nuestros derechos como consumidores para que nada nos estropee la diversión.

FACUA.org
Granada-23/05/2016
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La llegada del Corpus, este año algo adelantada de fechas respecto de lo que viene siendo habitual, trae de nuevo días de atracciones, casetas y diversión. No obstante un mal servicio, un alimento en mal estado o un exceso con la bebida puede suponer el final de la fiesta. Po

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