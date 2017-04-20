FACUA Granada reactiva el Punto de Consumo del Zaidín para la atención y asesoramiento a los usuarios
Tras la renovación del contrato, la asociación vuelve a habilitar el puesto de información a los consumidores todos los miércoles no festivos de 10 a 13 horas en el Centro Cívico.
FACUA.org
Granada-20/04/2017
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FACUA Granada ha renovado el acuerdo con el ayuntamiento de la capital por el que la asociación gestiona el Punto de Información al Consumidor que había venido atendiendo en el Centro Cívico del Zaidín. Un punto cuya gestión quedo paralizada en agosto del