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FACUA Granada se reúne con el nuevo presidente de la Diputación

En el encuentro se ha tratado la situación creada tras la anulación de la tasa provincial de basura y se ha realizado una primera toma de contacto sobre las políticas provinciales de consumo.

FACUA.org
Granada-12/08/2015
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El presidente de FACUA Granada, Luis Romero, se ha reunido con el nuevo presidente de la Diputación de Granada, José Entrena y con la nueva diputada de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente, María Ángeles Blanco, a

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