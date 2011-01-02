Nuestras accionesSu modificación entra en vigor este 2 de enero

FACUA habilita una web para que los usuarios denuncien los incumplimientos de la Ley del tabaco

La asociación dará traslado de las irregularidades a las autoridades sanitarias para que realicen las pertinentes inspecciones.

FACUA.org
España-02/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha habilitado una página web en la que los usuarios pueden denunciar los incumplimientos de la Ley del tabaco, cuya modificación entra en vigor este domingo 2 de enero.

En FACUA.org/leydeltabaco, los consumidores que detecten vulner

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