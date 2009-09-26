FACUA: Hay que subir impuestos para mantener las prestaciones sociales, pero no así
Critica que la subida del IVA es una medida regresiva que supondrá un golpe duro e injusto a las economías más débiles.
FACUA.org
España-26/09/2009
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FACUA-Consumidores en Acción apoya la necesidad de subir impuestos para mantener o incluso incrementar las prestaciones sociales, las cuales nunca pueden ser calificadas de despilfarro. Pero considera que parte de la fórmula diseñada por el Gobierno dista de ser la más