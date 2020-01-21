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FACUA Huelva asesora a los afectados por el cierre de Vitadental

La asociación recuerda que tienen derecho a exigir la paralización del contrato de financiación vinculado al servicio, tal y como recoge la normativa.

FACUA.org
Huelva-21/01/2020
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FACUA Huelva asesora a los pacientes afectados por el cierre de la clínica Vitadental en la capital, que ha dejado a cientos de usuarios con los tratamientos a medio terminar o sin empezar y con contratos de financiación vinculados a los servicios.

La asociación, que h

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