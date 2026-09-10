FACUA Huelva denuncia el impacto acústico del Doñana Music Experience tras su cambio de ubicación en 2026
La asociación reclama al Ayuntamiento de Almonte información sobre el estudio acústico previo, las mediciones realizadas durante los conciertos y las quejas vecinales recibidas.
FACUA.org
Huelva-10/09/2026
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FACUA Huelva ha solicitado información al Ayuntamiento de Almonte sobre el impacto acústico provocado durante la tercera edición del ciclo de conciertos Doñana Music Experience, celebrados entre el 10 de julio y el 14 de agosto en Matalascañas, después de que el evento