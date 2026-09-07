Cláusulas abusivas en el Festival del Patio + Metrópolis 2026: FACUA Sevilla pide a Diputación que permita el acceso con comida y bebida
Reclama además que se elimine la cláusula que vincula la compra de la entrada con la autorización para captar y utilizar la imagen del asistente con fines publicitarios.
FACUA.org
Sevilla-07/09/2026
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FACUA Sevilla se ha dirigido a la Diputación Provincial de Sevilla, promotora del Festival del Patio + Metrópolis 2026, para pedirle que revise y modifique varias cláusulas abusivas impuestas en este ciclo de conciertos que tendrá lugar del 11 de septiembre al 3 de oct