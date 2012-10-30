Nuestras acciones

FACUA Huelva se reúne con el responsable de la oficina provincial de la vicepresidencia de la Junta

Francisco Javier Camacho ha mostrado el interés de su departamento por reunirse con las organizaciones de consumidores para conocer su funcionamiento.

FACUA.org
Huelva-30/10/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Huelva se ha reunido con el responsable de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco Javier Camacho, y la jefa del servicio provincial de consumo, Flor Álvarez.

Francisco Javier Camacho

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos