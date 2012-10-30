FACUA Huelva se reúne con el responsable de la oficina provincial de la vicepresidencia de la Junta
Francisco Javier Camacho ha mostrado el interés de su departamento por reunirse con las organizaciones de consumidores para conocer su funcionamiento.
FACUA.org
Huelva-30/10/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Huelva se ha reunido con el responsable de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco Javier Camacho, y la jefa del servicio provincial de consumo, Flor Álvarez.
Francisco Javier Camacho