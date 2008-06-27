FACUA inicia relaciones con organizaciones de consumidores en Europa
Impulsa así su programa de fomento de relaciones a nivel europeo, que comenzó en 2007 con la firma de un convenio con la italiana Federconsumatori Prato.
FACUA.org
Europa-27/06/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha iniciado relaciones con asociaciones de consumidores de Austria y Hungría con las que espera mantener lazos de colaboración en un futuro próximo.
Austria
Carlos Puente Martín, del Departamento de Rela