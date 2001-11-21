FACUA inicia una provocadora campaña publicitaria dirigida a niños y adolescentes bajo el lema 'Pasa del tabaco. No seas del montón'
La Federación ha editado un cartel que distribuirá por centros educativos de las ocho provincias andaluzas.
FACUA.org
Andalucía-21/11/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha iniciado una campaña publicitaria dirigida a niños y adolescentes a través de la edición de un cartel que distribuirá por centros educativos de las ocho provincias and