FACUA inicia una recogida de firmas contra el medicamentazo
Es un gravísimo atentado contra la salud de los ciudadanos que implica un cambio radical e irracional en los criterios para que la sanidad pública deje de financiar un fármaco.
FACUA.org
España-27/06/2012
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