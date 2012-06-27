Nuestras accionesLucha contra los recortes en la sanidad pública

FACUA inicia una recogida de firmas contra el medicamentazo

Es un gravísimo atentado contra la salud de los ciudadanos que implica un cambio radical e irracional en los criterios para que la sanidad pública deje de financiar un fármaco.

FACUA.org
España-27/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Gobierno se dispone a cometer un gravísimo atentado contra la salud de los ciudadanos mediante un peligroso medicamentazo que implica un cambio radical en los criterios para que la sanidad pública deje de financiar un fár

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