Nuestras accionesCon el fin de evitar accidentes

FACUA insta a ayuntamientos y comunidades autónomas a inspeccionar las fiestas de fin de año

La asociación recomienda llamar a la policía local si se sospecha que los locales donde tienen lugar las celebraciones superan el aforo.

FACUA.org
España-31/12/2014
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que deben realizar controles exhaustivos en las fiestas de fin de año tanto antes como durante la celebración de las mismas, con el fin de evitar irregularidades y accidentes fundamen

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