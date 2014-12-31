FACUA insta a ayuntamientos y comunidades autónomas a inspeccionar las fiestas de fin de año
La asociación recomienda llamar a la policía local si se sospecha que los locales donde tienen lugar las celebraciones superan el aforo.
FACUA.org
España-31/12/2014
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que deben realizar controles exhaustivos en las fiestas de fin de año tanto antes como durante la celebración de las mismas, con el fin de evitar irregularidades y accidentes fundamen