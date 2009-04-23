FACUA insta a Facebook a retirar la publicidad de productos seudoadelgazantes y otros anuncios fraudulentos
También incluye anuncios de casinos 'online', incumpliendo sus propias normas publicitarias.
FACUA.org
España-23/04/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha instado a Facebook a retirar de su portal la publicidad de productos seudoadelgazantes y otros anuncios que incumplen la legislación vigente y las propias normas publicitarias de la red social.
Así se lo ha solicitado en una reclamaci&