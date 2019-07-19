FACUA insta a Fomento a mejorar la calidad de los servicios de la línea ferroviaria FEVE en Asturias
Su prestación continúa siendo deficiente y las averías se suceden desde hace meses. Una de ellas en junio dejó a los usuarios en mitad del monte, entre Mieres y Ablaña, durante más de una hora.
FACUA.org
Asturias-19/07/2019
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Imagen: flickr.com/vivireltren (CC BY 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ministerio de Fomento para solicitarle que mejore la calidad de los servicios de Renfe en su red de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) en Asturias.
La asociación, a través de su delegación