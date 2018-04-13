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FACUA insta a la sustitución del paso a nivel de Posada de Llanes (Asturias) por otro sistema más seguro

Los vecinos de la localidad se han manifestado en diversas ocasiones para pedir la construcción de un cruce a distinto nivel que sustituya el paso actual.

FACUA.org
Asturias-13/04/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que elimine el paso a nivel de la localidad de Posada de Llanes, en Asturias, por otro mecanismo que permita el cruce de las vías de forma más segura. La asociación, a través de su

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