FACUA insta a las autoridades a hacer inspecciones más exhaustivas en las fiestas de fin de año
La asociación viene alertando año tras año sobre la habitual existencia de determinadas salas que superan el aforo máximo permitido o incurren en otras carencias en materia de seguridad.
FACUA.org
España-31/12/2019
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