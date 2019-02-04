FACUA insta a Mytaxi a corregir diez cláusulas que considera abusivas en sus condiciones contractuales
Se presenta como una mera intermediaria para eximirse de responsabilidades por anomalías en la prestación o el cobro del servicio. Establece penalizaciones desproporcionadas si el usuario se retrasa en el pago.
FACUA.org
España-04/02/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha instado a la multinacional alemana Mytaxi a que corrija una serie de condiciones contractuales que considera contrarias, entre otras, a la legislación española y comunitaria de defensa de los usuarios. Tras analizar el contrato de su filial en