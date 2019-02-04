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FACUA insta a Mytaxi a corregir diez cláusulas que considera abusivas en sus condiciones contractuales

Se presenta como una mera intermediaria para eximirse de responsabilidades por anomalías en la prestación o el cobro del servicio. Establece penalizaciones desproporcionadas si el usuario se retrasa en el pago.

FACUA.org
España-04/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha instado a la multinacional alemana Mytaxi a que corrija una serie de condiciones contractuales que considera contrarias, entre otras, a la legislación española y comunitaria de defensa de los usuarios. Tras analizar el contrato de su filial en

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