FACUA insta a Renfe a solucionar los problemas de su web de cambio de billetes
La asociación ha podido comprobar que la página entra en un bucle que no permite completar la operación, impidiendo a los usuarios cambiar su reserva por otra con una fecha u hora distintas.
FACUA.org
España-29/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: flickr.com/photos/paszczak000 (CC BY-NC 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a Renfe para instarles a que solucionen los problemas que está sufriendo el apartado de su página web dedicado al cambio de billetes de tren por otros con fechas u horas alternativas.
La asociación ha podido comprobar