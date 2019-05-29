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FACUA insta a Renfe a solucionar los problemas de su web de cambio de billetes

La asociación ha podido comprobar que la página entra en un bucle que no permite completar la operación, impidiendo a los usuarios cambiar su reserva por otra con una fecha u hora distintas.

FACUA.org
España-29/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a Renfe para instarles a que solucionen los problemas que está sufriendo el apartado de su página web dedicado al cambio de billetes de tren por otros con fechas u horas alternativas.

La asociación ha podido comprobar

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