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FACUA insta a Renfe a solucionar urgentemente las deficiencias de su servicio FEVE en Asturias

La asociación denuncia que las carencias en la red de ferrocarriles de vía estrecha del Principado han provocado que se suspenda la circulación de un número considerable de trenes.

FACUA.org
Asturias-19/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha exigido a Renfe que solvente de manera urgente las múltiples deficiencias de su servicio FEVE en Asturias. La asociación ha tenido conocimiento, a través de su Delegación territorial en el Principado, de estos hechos.

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