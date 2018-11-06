FACUA insta a Sanidad a que facilite más información ante los desabastecimientos de medicamentos
La asociación ve necesaria una mayor transparencia para garantizar que los usuarios reciben toda la información necesaria acerca de alternativas y medidas que establezca la Administración.
FACUA.org
España-06/11/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción insta al Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas a que faciliten más información en casos de desabastecimiento de medicamentos para evitar alarma entre los usuarios y que conozcan en todo momento las alternativas de las que dispon