FACUA insta a Yoigo a rectificar el anuncio donde acusa a la competencia de no decir la verdad
Considera que el eslogan "Todos dicen que tienen la mejor tarifa, pero sólo uno dice la verdad" incurre en publicidad engañosa.
FACUA.org
España-13/12/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha instado al operador de telecomunicaciones móviles Yoigo a rectificar el anuncio televisivo donde se atribuye la mejor tarifa del mercado y acusa a compañías de la competencia de no decir la verdad.
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