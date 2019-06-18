FACUA insta al Ayuntamiento de Gijón a eliminar la zona azul en lugares universitarios y hospitalarios
El Plan de Movilidad del Principado de Asturias recoge la ampliación de la ORA en el Campus, la Laboral y el Hospital de Cabueñes.
FACUA.org
Asturias-18/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Gijón para instarle a que elimine la zona azul aledaña a lugares hospitalarios y universitarios para garantizar la movilidad y el acceso de los ciudadanos a los servicios educativos y sanitarios.
La asociac