FACUA Jaén publica su 'Memoria 2016'
Finalizó el último año con 3.857 socios y 2.436 consultas y reclamaciones tramitadas. Automoción y telecomunicaciones lideraron como sectores más denunciados por los consumidores.
FACUA.org
Jaén-28/06/2017
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FACUA Jaén finalizó 2016 con un total de 2.436 consultas y reclamaciones tramitadas y 3.857 socios en toda la provincia. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2016 de FACUA Jaén puede descargarse en