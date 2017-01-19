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FACUA lanza el primer simulador que calcula tanto el dinero de la cláusula suelo como los intereses

Los usuarios que firmaron acuerdos con los bancos para eliminar o reducir el suelo también pueden conocer de forma detallada cuánto pueden reclamar.

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España-19/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado el primer simulador que permite calcular tanto el dinero cobrado fraudulentamente por la aplicación de la cláusula suelo como los intereses que también deben reclamar los usuarios. La herramienta #micláusulasuelo

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