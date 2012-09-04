FACUA lanza un número especial de la revista 'Consumerismo' dedicado a la 'Lucha contra los abusos'
Cerca de 100 artistas y periodistas se han unido a la organización para protagonizar campañas llamando a la movilización de los consumidores.
FACUA.org
España-04/09/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado un número especial de su revista, Consumerismo, dedicado a la Lucha contra los abusos.
Cerca de 100 artistas y periodistas se han unido a la organización para protagonizar campañas llamando a la m