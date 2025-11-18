Nuestras acciones

FACUA lanza una campaña contra los fraudes en telecos, banca y luz en las ocho capitales andaluzas

Se trata de los tres sectores que tradicionalmente han copado año tras año los primeros puestos del ranking de sectores que más denuncian los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-18/11/2025

FACUA Andalucía ha lanzado este martes 18 de noviembre una campaña publicitaria contra los abusos y fraudes en los sectores de las telecomunicaciones, la banca y la electricidad en los soportes del mobiliario urbano de las ocho capitales andaluzas. Se trata de los tres sectores que tradicionalme

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos