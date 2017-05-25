FACUA logra la primera multa a Volkswagen, en Galicia: 33.800 euros, el doble del valor del Golf afectado
La asociación ha presentado ya 4.175 denuncias en nombre de sus socios ante las autoridades autonómicas de consumo. Representa a casi 7.000 conductores en la causa penal abierta en la Audiencia Nacional.
FACUA.org
Galicia-25/05/2017
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Las miles de denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción en representación de sus socios han provocado por fin la primera multa al grupo Volkswagen por el dieselgate. La Xunta de Galicia ha sancionado a Volkwagen-Audi España con 33.800 euros, casi el doble