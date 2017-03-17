FACUA logra que Generali pague 5.500 euros por daños causados por el temporal en una casa de Algeciras
La compañía de seguros se negó durante un año a pagar con el falso argumento de que los daños se habían producido a causa de una negligencia del propietario.
FACUA.org
Cádiz-17/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que la compañía de seguros Generali indemnice con más de 5.500 euros al socio de FACUA Manuel P. S. por los daños ocasionados por un fuerte temporal de lluvia y viento en su vivienda de Algeciras.
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