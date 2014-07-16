FACUA logra que la aseguradora Groupama cumpla con una socia a la que le negó una operación de cervicales
La empresa, que pertenece a Plus Ultra, intentó evadir su responsabilidad alegando que la afectada ocultó su dolencia al contratar el seguro de salud.
FACUA.org
España-16/07/2014
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La ley de Contrato de Seguro especifica que para que el asegurador pueda liberarse del pago debe existir una conducta dolosa por parte del tomador del seguro. | Imagen: [xinita] (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA Sevilla ha conseguido que la empresa Groupama cubra los gastos de la operación de cervicales de la socia de FACUA Sevilla María del Carmen M., tal y como estaba estipulado en la póliza del seguro de asistencia sanitaria que tenía contratado. La empr