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FACUA logra que la aseguradora Groupama cumpla con una socia a la que le negó una operación de cervicales

La empresa, que pertenece a Plus Ultra, intentó evadir su responsabilidad alegando que la afectada ocultó su dolencia al contratar el seguro de salud.

FACUA.org
España-16/07/2014
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FACUA Sevilla ha conseguido que la empresa Groupama cubra los gastos de la operación de cervicales de la socia de FACUA Sevilla María del Carmen M., tal y como estaba estipulado en la póliza del seguro de asistencia sanitaria que tenía contratado. La empr

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