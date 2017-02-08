Nuestras accionesPor un importe de más de 3.500 euros

FACUA logra que Politours devuelva a una usuaria el coste de un crucero no realizado por enfermedad grave

La compañía aseguradora se negó al reintegro en un primer momento, pese a que las condiciones del seguro de viaje recogían dicha eventualidad.

FACUA.org
Sevilla-08/02/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla ha logrado que la compañía de la mayorista de viajes Politours devuelva a una usuaria el importe íntegro de un crucero que contrató junto a su marido y que no llegó a realizar, debido a una enfermedad grave contraída unos días antes d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos