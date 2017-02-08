FACUA logra que Politours devuelva a una usuaria el coste de un crucero no realizado por enfermedad grave
La compañía aseguradora se negó al reintegro en un primer momento, pese a que las condiciones del seguro de viaje recogían dicha eventualidad.
FACUA.org
Sevilla-08/02/2017
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FACUA Sevilla ha logrado que la compañía de la mayorista de viajes Politours devuelva a una usuaria el importe íntegro de un crucero que contrató junto a su marido y que no llegó a realizar, debido a una enfermedad grave contraída unos días antes d