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FACUA logra que una teleco indemnice con 92 euros a una usuaria por dejarla incomunicada en Berlín

La operadora TeleCartagena la dejó sin servicio de voz ni datos durante su semana de vacaciones en la capital alemana.

FACUA.org
Murcia-12/06/2019
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, la operadora de telecomunicaciones TeleCartagena ha indemnizado con 92 euros a una usuaria de Murcia por dejarla sin servicio de llamadas ni datos durante sus vacaciones de una semana en Berlín.

La indemnizació

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