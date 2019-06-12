FACUA logra que una teleco indemnice con 92 euros a una usuaria por dejarla incomunicada en Berlín
La operadora TeleCartagena la dejó sin servicio de voz ni datos durante su semana de vacaciones en la capital alemana.
FACUA.org
Murcia-12/06/2019
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, la operadora de telecomunicaciones TeleCartagena ha indemnizado con 92 euros a una usuaria de Murcia por dejarla sin servicio de llamadas ni datos durante sus vacaciones de una semana en Berlín.
La indemnizació