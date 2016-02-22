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FACUA logra que Vodafone devuelva 404 euros cobrados fraudulentamente al cancelar un alta a los seis días

La afectada sufrió una doble penalización ilegal: más de 100 euros de multa por anular la portabilidad y casi 300 por los supuestos gastos que Vodafone decía haber sufrido.

FACUA.org
España-22/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Vodafone devuelva 404 euros cobrados fraudulentamente a la usuaria Fermina G. G. por cancelar una portabilidad dentro del periodo legal de desistimiento. Se trata de una práctica habitual por parte de distintas compa&ntild

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