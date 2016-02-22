FACUA logra que Vodafone devuelva 404 euros cobrados fraudulentamente al cancelar un alta a los seis días
La afectada sufrió una doble penalización ilegal: más de 100 euros de multa por anular la portabilidad y casi 300 por los supuestos gastos que Vodafone decía haber sufrido.
FACUA.org
España-22/02/2016
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