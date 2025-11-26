Nuestras acciones

FACUA Madrid apoya la huelga contra los ataques privatizadores del Gobierno de Díaz Ayuso a la universidad pública

Las seis universidades públicas de la región han convocado paros para los días 26 y 27 de noviembre. Reclaman un aumento en la inversión y la paralización de la nueva Ley del Sistema Universitario de la comunidad.

Madrid-26/11/2025

FACUA Madrid apoya la huelga universitaria convocada por las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid en rechazo a los ataques privatizadores del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Las movilizaciones tendrán lugar los días 26 y 27 de septiembre en protesta por

