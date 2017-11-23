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FACUA Madrid critica la "mordaza presupuestaria" en las cuentas del Ayuntamiento de la capital

La asociación considera que las medidas tomadas por el gobierno central obedecen únicamente a cuestiones políticas y perjudican directamente a los madrileños.

FACUA.org
Madrid-23/11/2017
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FACUA Madrid critica la decisión de Ministerio de Hacienda de controlar las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. La asociación valora que esta «mordaza presupuestaria» es injusta y desproporcionada y estima que afectará directamente a los usuarios madrileños.</

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