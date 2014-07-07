Nuestras acciones

FACUA Madrid firma un convenio de colaboración con la Universidad Complutense

Ambas entidades trabajarán en la defensa de los intereses de los consumidores madrileños, potenciando el campo en la investigación en Consumo y el asesoramiento mutuo o a terceros.

FACUA.org
Madrid-07/07/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han suscrito un convenio de colaboración el pasado 4 de julio. Ambas partes son conscientes de la especial transcendencia que tiene en la actualidad de la formación especializada y el intercambio y cooperación en docen

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos