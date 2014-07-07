FACUA Madrid firma un convenio de colaboración con la Universidad Complutense
Ambas entidades trabajarán en la defensa de los intereses de los consumidores madrileños, potenciando el campo en la investigación en Consumo y el asesoramiento mutuo o a terceros.
FACUA.org
Madrid-07/07/2014
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A la izquierda, el presidente de FACUA Madrid, Daniel Rubio. A la derecha, el vicerrector de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales de la UCM, Andrés Arias. | Imagen: photorets.
FACUA Madrid y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han suscrito un convenio de colaboración el pasado 4 de julio. Ambas partes son conscientes de la especial transcendencia que tiene en la actualidad de la formación especializada y el intercambio y cooperación en docen