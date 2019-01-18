FACUA Madrid insta al Ayuntamiento de la capital a que acelere la remunicipalización de los centros deportivos
La asociación valora positivamente las inversiones realizadas por el Consistorio de Manuela Carmena en las instalaciones y equipamientos deportivos de la ciudad.
FACUA.org
Madrid-18/01/2019
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FACUA Madrid insta al Ayuntamiento de la capital a que acelere la remunicipalización de la gestión de los centros deportivos que siguen en manos de empresas privadas.
La asociación, que considera esencial que se apueste por una gestión pública, valora pos