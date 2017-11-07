FACUA Madrid pide al Ayuntamiento medidas urgentes contra los malos olores de la planta de Valdemingómez
La asociación denuncia la falta prevención por parte del Consistorio sobre el impacto que pueden tener las emisiones en la salud de los ciudadanos madrileños.
FACUA.org
Madrid-07/11/2017
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FACUA Madrid ha pedido por escrito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid que adopte con la mayor celeridad posible las prometidas medidas destinadas al estudio y control epidemiológico de los residuos, emisiones y olores generados por el Parque